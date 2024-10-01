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Нож кухонный «Осака» одностороняя заточка, полиоксиметилен - фото 1Нож кухонный «Осака» одностороняя заточка, полиоксиметилен - фото 2Нож кухонный «Осака» одностороняя заточка, полиоксиметилен - фото 3Нож кухонный «Осака» одностороняя заточка, полиоксиметилен - фото 4Нож кухонный «Осака» одностороняя заточка, полиоксиметилен - фото 5

Нож кухонный «Осака» одностороняя заточка, полиоксиметилен

Артикул: CH-058-018
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина330 мм
  • Вес0.180 кг
  • Материалпластик, нержавеющая сталь
  • Цветчерный

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