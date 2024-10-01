Товар в корзине. Перейти
Лопатка для пиццы сталь нержавеющая, пластик, металлический - фото 1

Лопатка для пиццы сталь нержавеющая, пластик, металлический

Артикул: CH-058-703
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Лопатка для пиццы треугольная сталь нержавеющая, пластик, синий
Фотография товара Лопатка для пиццы треугольная сталь нержавеющая, пластик, синий от компании ChiedoCover.
Следующий Щипцы для гриля, сталь нержавеющая
Фотография товара Щипцы для гриля, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина115/290 мм
  • Ширина70 мм
  • Материалпластик, нержавеющая сталь
  • Цветсиний

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Экран для приготовления пиццы «Проотель»алюминий, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от400

Экран для приготовления пиццы «Проотель»алюминий, металлический

11
В наличии 200 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Ресторан», диаметр 225мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Тарелка «Ресторан», диаметр 225мм

8
В наличии 1512 шт.
Фотография товара Кастрюля-котел, сталь нержавеющая, 21л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля-котел, сталь нержавеющая, 21л, произведённого компанией ChiedoCover
от8 130

Кастрюля-котел, сталь нержавеющая, 21л

12
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый кованный «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер», произведённого компанией ChiedoCover
от1 2702
1 290 ₽Оптовая цена

Нож столовый кованный «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер»

13
В наличии 73 шт.
Настоящее фото товара Крышка,65мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Крышка,65мм, металлическая

15
В наличии
Настоящее фото товара Сотейник с крышкой 3-х слойный медь, сталь нержавеющий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 660

Сотейник с крышкой 3-х слойный медь, сталь нержавеющий

9
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Стили», произведённого компанией ChiedoCover
от700
Оптовая цена

Тарелка «Стили»

6
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Лопата для пиццы перфорированная, алюминиевая, металлическая , произведённого компанией ChiedoCover
от26 410

Лопата для пиццы перфорированная, алюминиевая, металлическая

10
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от550

Нож для хлеба «Проотель» сталь нержавеющая, пластик

13
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Половник «Проотель» сталь нержавеющая, 120мл, произведённого компанией ChiedoCover
от520

Половник «Проотель» сталь нержавеющая, 120мл

8
В наличии 170 шт.

Другие товары из раздела лопатки и веселки

Настоящее фото товара Лопатка кухонная, силикон, произведённого компанией ChiedoCover
от1 440

Лопатка кухонная, силикон

12
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Лопатка кухонная «Проотель», пластиковая, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от370

Лопатка кухонная «Проотель», пластиковая, белая

15
В наличии 125 шт.
Настоящее фото товара Лопатка «Проотель» для гриля с перфорацией, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Лопатка «Проотель» для гриля с перфорацией, сталь нержавеющая

15
В наличии 62 шт.
Настоящее фото товара Лопатка для гриля «Проотель», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от680

Лопатка для гриля «Проотель», сталь нержавеющая

11
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Лопатка изогнутая, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Лопатка изогнутая, сталь нержавеющая

12
В наличии
Настоящее фото товара Лопатка для торта, изогнутая, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от860

Лопатка для торта, изогнутая, сталь нержавеющая

12
В наличии
Настоящее фото товара Лопатка «Проотель», стальная, произведённого компанией ChiedoCover
от330

Лопатка «Проотель», стальная

6
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Лопатка изогнутая для гриля, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Лопатка изогнутая для гриля, сталь нержавеющая

12
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Веселка кухонная бук, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Веселка кухонная бук, бежевый

13
В наличии
Фотография товара Веселка кухонная бук, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Веселка кухонная бук, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Веселка кухонная бук, бежевая

7
В наличии

Товар в корзине

Лопатка для пиццы сталь нержавеющая, пластик, металлический
Лопатка для пиццы сталь нержавеющая, пластик, металлический
от 1 970
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Экран для приготовления пиццы «Проотель»алюминий, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от400

Экран для приготовления пиццы «Проотель»алюминий, металлический

11
В наличии 200 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Ресторан», диаметр 225мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Тарелка «Ресторан», диаметр 225мм

8
В наличии 1512 шт.
Фотография товара Кастрюля-котел, сталь нержавеющая, 21л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля-котел, сталь нержавеющая, 21л, произведённого компанией ChiedoCover
от8 130

Кастрюля-котел, сталь нержавеющая, 21л

12
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый кованный «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер», произведённого компанией ChiedoCover
от1 2702
1 290 ₽Оптовая цена

Нож столовый кованный «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер»

13
В наличии 73 шт.