Товар в корзине. Перейти
Нож поварской «Проотель», желтый, металлический - фото 1

Нож поварской «Проотель», желтый, металлический

Артикул: CH-058-011
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож поварской «Проотель», сталь нержавеющая, ручка пластик
Фотография товара Нож поварской «Проотель», сталь нержавеющая, ручка пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Нож кухонный универсальный «Проотель»
Фотография товара Нож кухонный универсальный «Проотель» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина290 мм
  • Ширина45 мм
  • Вес0,146 кг
  • Материалпластик, нержавеющая сталь
  • Цветжелтый, серый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Сито-конус, сталь нержавеющая, 23 см, металлическая, с ручкой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 130

Сито-конус, сталь нержавеющая, 23 см, металлическая, с ручкой

15
В наличии
Настоящее фото товара Крышка, «Мастер», сталь нержавеющая, 18 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 180

Крышка, «Мастер», сталь нержавеющая, 18 см, металлическая

7
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Концепт №6» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Концепт №6», произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Концепт №6»

13
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Старый Город 5* - Старый Город 8*» , произведённого компанией ChiedoCover
от210

Линейка барная «Старый Город 5* - Старый Город 8*»

11
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Агат», диаметр 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Тарелка «Агат», диаметр 200мм

14
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Эрбосо Реативо», длина 370мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 930
Оптовая цена

Блюдо «Эрбосо Реативо», длина 370мм

10
В наличии
Настоящее фото товара Кастрюля «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая, 10,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от4 100

Кастрюля «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая, 10,5л

15
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Подставка для комплимента «Студия Ро», стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от3 080
Оптовая цена

Подставка для комплимента «Студия Ро», стекло

13
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Джонни Уокер - Рэд Лейбл - Блэк Лейбл», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Джонни Уокер - Рэд Лейбл - Блэк Лейбл»

13
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Джонни Уокер - Голд, Блю, Грин Лейбл» , произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Джонни Уокер - Голд, Блю, Грин Лейбл»

6
В наличии 7 шт.

Другие товары из раздела ножи поварские

Настоящее фото товара Нож поварской «Проотель», черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Нож поварской «Проотель», черный, металлический

5
В наличии 62 шт.
Настоящее фото товара Нож поварской «Проотель», черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100

Нож поварской «Проотель», черный

13
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Нож поварской «Проотель», сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от680

Нож поварской «Проотель», сталь нержавеющая, пластик

9
В наличии
Фотография товара Нож кухонный «Осака» одностороняя заточка, полиоксиметилен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож кухонный «Осака» одностороняя заточка, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от10 960

Нож кухонный «Осака» одностороняя заточка, полиоксиметилен

8
В наличии 12 шт.
Фотография товара Нож поварской «2900», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож поварской «2900», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 850

Нож поварской «2900», сталь нержавеющая

8
В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Нож поварской «2900», металлический, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 850

Нож поварской «2900», металлический, черный

14
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Нож поварской «Проотель», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 450

Нож поварской «Проотель», сталь нержавеющая

9
В наличии 60 шт.
Фотография товара Нож поварской «Универсал», черный, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож поварской «Универсал», черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 020

Нож поварской «Универсал», черный, металлический

11
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Нож поварской «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от5 280

Нож поварской «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

6
В наличии 57 шт.
Настоящее фото товара Нож поварской «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от460

Нож поварской «Проотель» сталь нержавеющая, пластик

12
В наличии 336 шт.

Товар в корзине

Нож поварской «Проотель», желтый, металлический
Нож поварской «Проотель», желтый, металлический
от 680
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Сито-конус, сталь нержавеющая, 23 см, металлическая, с ручкой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 130

Сито-конус, сталь нержавеющая, 23 см, металлическая, с ручкой

15
В наличии
Настоящее фото товара Крышка, «Мастер», сталь нержавеющая, 18 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 180

Крышка, «Мастер», сталь нержавеющая, 18 см, металлическая

7
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Концепт №6» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Концепт №6», произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Концепт №6»

13
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Старый Город 5* - Старый Город 8*» , произведённого компанией ChiedoCover
от210

Линейка барная «Старый Город 5* - Старый Город 8*»

11
В наличии 11 шт.