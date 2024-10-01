Товар в корзине. Перейти
Блюдо для пиццы «Белая» - фото 1

Блюдо для пиццы «Белая»

Артикул: CH-063-569
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдо для пиццы «Барилла» с рисунком
Фотография товара Блюдо для пиццы «Барилла» с рисунком от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдо для пиццы «Акварель»
Фотография товара Блюдо для пиццы «Акварель» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота11 мм
  • Диаметр320 мм
  • Вес1 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке3 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Трианон», произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Трианон»

9
В наличии 2592 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Макассар», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8209
900 ₽Оптовая цена

Хайбол «Макассар», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный

15
В наличии 540 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Маррон Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Маррон Реативо»

8
В наличии 253 шт.
Распродажа
Фотография товара Стакан для коктейлей «Тики», 560мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Тики», 560мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Тики», 560мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 360 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Горшок для запекания, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1206
1 190 ₽

Горшок для запекания, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, красный

10
В наличии 130 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Бистро», произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Бистро»

15
В наличии 10008 шт.
Распродажа
Фотография товара Блюдо для подачи «Базальт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Базальт» , произведённого компанией ChiedoCover
от5 0309
5 490 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи «Базальт»

8
В наличии 77 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сковорода порционная «Америка» фарфор, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Сковорода порционная «Америка» фарфор, белая

5
В наличии 256 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пиццы, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от43016
510 ₽Оптовая цена

Тарелка для пиццы, фарфор

13
В наличии
Распродажа
Фотография товара Соусник «Марс» для соевого соуса фарфор 50 мл, лазурный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Соусник «Марс» для соевого соуса фарфор 50 мл, лазурный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от29026
390 ₽Оптовая цена

Соусник «Марс» для соевого соуса фарфор 50 мл, лазурный, черный

11
В наличии

Другие товары из раздела тарелки для пиццы

Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Кунстверк», произведённого компанией ChiedoCover
от1 620
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Кунстверк»

11
В наличии 384 шт.
Фотография товара Блюдо для пиццы «Крафт Вайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Крафт Вайт», произведённого компанией ChiedoCover
от2 930
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Крафт Вайт»

6
В наличии 49 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пиццы, произведённого компанией ChiedoCover
от410
Оптовая цена

Тарелка для пиццы

14
В наличии
Фотография товара Блюдо для пиццы «Блю Дэппл» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Блю Дэппл», произведённого компанией ChiedoCover
от2 420
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Блю Дэппл»

14
В наличии 69 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Чинция», диаметр 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 780
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Чинция», диаметр 320мм

15
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Барилла», белый, произведённого компанией ChiedoCover
от780
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Барилла», белый

11
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пиццы «Лайфстиль», терракот, произведённого компанией ChiedoCover
от1 810
Оптовая цена

Тарелка для пиццы «Лайфстиль», терракот

6
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Чинция», диаметр 290мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 300
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Чинция», диаметр 290мм

5
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Мезень», произведённого компанией ChiedoCover
от1 400
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Мезень»

10
В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Мезень», треугольники, произведённого компанией ChiedoCover
от1 400
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Мезень», треугольники

11
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Блюдо для пиццы «Белая»
Блюдо для пиццы «Белая»
от 890
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Трианон», произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Трианон»

9
В наличии 2592 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Макассар», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8209
900 ₽Оптовая цена

Хайбол «Макассар», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный

15
В наличии 540 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Маррон Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Маррон Реативо»

8
В наличии 253 шт.
Распродажа
Фотография товара Стакан для коктейлей «Тики», 560мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Тики», 560мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Тики», 560мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 360 шт.