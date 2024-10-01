Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Лист имеет волнистую заточку, чтобы легко разрезать любые по плотности продукты. У стального ножа рукоятка небольшой толщины, его удобно держать в руке. Дизайн простой, лаконичный, без декора. Такой столовый прибор можно сочетать с ложками и вилками из нержавеющей стали, посудой любого цвет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина231 мм
- Глубина5 мм
- Высота6 мм
- Вес0.095 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт