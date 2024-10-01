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Нож столовый «Профиль» - фото 1

Нож столовый «Профиль»

Артикул: CH-060-851
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Лист имеет волнистую заточку, чтобы легко разрезать любые по плотности продукты. У стального ножа рукоятка небольшой толщины, его удобно держать в руке. Дизайн простой, лаконичный, без декора. Такой столовый прибор можно сочетать с ложками и вилками из нержавеющей стали, посудой любого цвет

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина231 мм
  • Глубина5 мм
  • Высота6 мм
  • Вес0.095 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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