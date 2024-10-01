Товар в корзине. Перейти
Нож столовый «Барок» - фото 1

Нож столовый «Барок»

Артикул: CH-061-116
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка столовая «Гест стар»
Фотография товара Ложка столовая «Гест стар» от компании ChiedoCover.
Следующий Нож столовый «Эрмитаж»
Фотография товара Нож столовый «Эрмитаж» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина252 мм
  • Цветметаллический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Свирл» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Креманка «Свирл» стекло

8
В наличии 504 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный

8
В наличии 123 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «И Меравиглиози», 570мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «И Меравиглиози», 570мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от73010
810 ₽Оптовая цена

Хайбол «И Меравиглиози», 570мл, хрустальное стекло, прозрачный

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Антуанетт», фарфор, белый, оливковый , произведённого компанией ChiedoCover
от1 7204
1 790 ₽Оптовая цена

Пепельница «Антуанетт», фарфор, белый, оливковый

9
В наличии 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Штоф «Бах» с крышкой, 0,7л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Штоф «Бах» с крышкой, 0,7л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3801
1 390 ₽Оптовая цена

Штоф «Бах» с крышкой, 0,7л

7
В наличии 17 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, с крышкой, «Пинки», керамика, 0,5 л, 11 см, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Кастрюля для запекания, с крышкой, «Пинки», керамика, 0,5 л, 11 см, серый

13
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Соусник «Бэйзик» стекло 250 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Соусник «Бэйзик» стекло 250 мл, прозрачный

6
В наличии 138 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,9 л, белый,черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,9 л, белый,черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1706
2 290 ₽Оптовая цена

Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,9 л, белый,черный

11
В наличии 40 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Прага» фарфор, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от72012
810 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Прага» фарфор, белая

6
В наличии 420 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Токио» стекло 57 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Салатник «Токио» стекло 57 мл, прозрачный

9
В наличии 1200 шт.

Другие товары из раздела ножи столовые

Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Лозанна» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Лозанна», произведённого компанией ChiedoCover
от6002
610 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Лозанна»

12
В наличии 360 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Эко Ансер», длина 233мм, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Эко Ансер», длина 233мм

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Лаццо», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Лаццо», сталь нержавеющая

14
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Ансер» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Ансер», произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Ансер»

11
В наличии 1688 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Саппоро бэйсик», фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Саппоро бэйсик», фиолетовый , произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Саппоро бэйсик», фиолетовый

9
В наличии 300 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «X-15» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «X-15», произведённого компанией ChiedoCover
от1 2702
1 290 ₽Оптовая цена

Нож столовый «X-15»

7
В наличии 372 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый с полой ручкой «Имэджин», произведённого компанией ChiedoCover
от2 7004
2 790 ₽

Нож столовый с полой ручкой «Имэджин»

12
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый «Шарм», произведённого компанией ChiedoCover
от1 400

Нож столовый «Шарм»

5
В наличии 31 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Дольче Вита», произведённого компанией ChiedoCover
от1 8806
2 000 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Дольче Вита»

5
В наличии 21 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Кингс Стэйнлесс Стил», произведённого компанией ChiedoCover
от9604
990 ₽

Нож столовый «Кингс Стэйнлесс Стил»

11
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Нож столовый «Барок»
Нож столовый «Барок»
от 4 230
4 590 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Свирл» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Креманка «Свирл» стекло

8
В наличии 504 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный

8
В наличии 123 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «И Меравиглиози», 570мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «И Меравиглиози», 570мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от73010
810 ₽Оптовая цена

Хайбол «И Меравиглиози», 570мл, хрустальное стекло, прозрачный

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Антуанетт», фарфор, белый, оливковый , произведённого компанией ChiedoCover
от1 7204
1 790 ₽Оптовая цена

Пепельница «Антуанетт», фарфор, белый, оливковый

9
В наличии 36 шт.