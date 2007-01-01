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Обеденный комплект Lina LUX DINING S, коричневый - фото 1Обеденный комплект Lina LUX DINING S, коричневый - фото 2Обеденный комплект Lina LUX DINING S, коричневый - фото 3

Обеденный комплект Lina LUX DINING S, коричневый

Артикул: CH-077-260
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Количество посадочных мест - 5 человек

Максимальная нагрузка на посадочное место - 120 кг

Поставляется в разобранном виде

Подушка в комплекте - да

Температурный режим - от -50॰C до +50॰C

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок - 1 год

Эксплуатационный срок - 10 лет

Страна производитель - Казахстан

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1820 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота760 мм
  • Материалпластик
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1660 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки960 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Обеденный комплект Lina LUX DINING S, коричневый
Обеденный комплект Lina LUX DINING S, коричневый
81 190
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