Характеристики товара
Описание
Дополнительная информация:
Количество посадочных мест - 8 человек
Максимальная нагрузка на посадочное место - 120 кг
Поставляется в разобранном виде
Подушка в комплекте - да
Температурный режим - от -50॰C до +50॰C
Гарантия и эксплуатация:
Гарантийный срок - 1 год
Эксплуатационный срок - 10 лет
Страна производитель - Казахстан
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1820 мм
- Ширина650 мм
- Высота760 мм
- Материалпластик
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1660 мм
- Высота упаковки110 мм
- Глубина упаковки960 мм
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет