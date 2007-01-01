Характеристики товара
Описание
«Сан Ремо» лаунж-зона, алюминиевый каркас серый цвета, вручную оплетенный роупом серого цвета.
В состав комплекта входит:
- двухместный диван 1460×780×700 мм.
- два кресла 680×780×700 мм.
- стол обеденный 1500×800×650 мм.
Диван и кресла оснащены подушками серого цвета со съёмными чехлами. Стол со столешницей из ДПК.
Габариты упаковки (ДШВ)
1510×800×90; 1510×880×770; 690×820×710мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота до сиденья390 мм
- Вес57 кг
- Материалроуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки62.40 кг
- Изделия стопируютсяНет