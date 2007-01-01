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Сан Ремо комплект садовый для лаунж-зоны, серый - фото 1Сан Ремо комплект садовый для лаунж-зоны, серый - фото 2Сан Ремо комплект садовый для лаунж-зоны, серый - фото 3

Сан Ремо комплект садовый для лаунж-зоны, серый

Артикул: CH-077-245
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

«Сан Ремо» лаунж-зона, алюминиевый каркас серый цвета, вручную оплетенный роупом серого цвета.

В состав комплекта входит:

- двухместный диван 1460×780×700 мм.

- два кресла 680×780×700 мм.

- стол обеденный 1500×800×650 мм.

Диван и кресла оснащены подушками серого цвета со съёмными чехлами. Стол со столешницей из ДПК.


Габариты упаковки (ДШВ)
1510×800×90; 1510×880×770; 690×820×710мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья390 мм
  • Вес57 кг
  • Материалроуп
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки62.40 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Сан Ремо комплект садовый для лаунж-зоны, серый
Сан Ремо комплект садовый для лаунж-зоны, серый
216 690
В корзине

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