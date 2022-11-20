Характеристики товара
Описание
Угловой комплект уличной мебели Genry станет отличным решением для всех, кто предпочитает полноценный летний досуг на территории придомового участка. Ключевая особенность набора заключается в его габаритах, которые обеспечивают возможность его применения не только для семейного досуга или трапез, но и времяпровождения в большой компании друзей.
Genry – уличная мебель для каждой дачи
Благодаря сдержанному современному дизайну и использованию нейтральных серых оттенков этот набор садовой мебели будет гармонично смотреться в любом окружении. Он подходит для установки на террасе или веранде, в летней беседке или под открытым небом в тени приусадебного сада.
В комплект входят:
вместительный угловой диван, за которым комфортно разместится компания из 6-7 человек;
кресло с высокой спинкой и подлокотниками;
большой обеденный стол со столешницей из закаленного стекла.
Также набор дополнен двумя пуфами и мягкими подушками-сидениями, чехлы для которых изготовлены из водоотталкивающей ткани.
Дачная мебель Genry на долгие годы
Комплект мебели Genry изготовлен на основе каркаса из легкого, но в то же время прочного алюминиевого каркаса, способного выдерживать весовые нагрузки до 200 килограмм без риска деформации или расшатывания предметов.
Что касается декоративной отделки, то она выполнена посредством плотного плетения нитей из искусственного ротанга. Данный синтетический материал отлично противостоит контактам с водой, поэтому накрывать мебель чехлами во время дождя вовсе не нужно. Кроме того, техноротанг не выгорает на солнце и не теряет своих качеств при частых и резких сменах температурного режима.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай