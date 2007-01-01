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Настоящее фото товара Угловой комплект Genry из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
Угловой комплект Genry из искусственного ротанга
12 оценок
152 190
Товар в корзине. Перейти
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Угловой комплект Genry из искусственного ротанга

Артикул: CH-051-117
12 оценок
Основные характеристики
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Угловой комплект уличной мебели Genry станет отличным решением для всех, кто предпочитает полноценный летний досуг на территории придомового участка. Ключевая особенность набора заключается в его габаритах, которые обеспечивают возможность его применения не только для семейного досуга или трапез, но и времяпровождения в большой компании друзей.

Genry – уличная мебель для каждой дачи

Благодаря сдержанному современному дизайну и использованию нейтральных серых оттенков этот набор садовой мебели будет гармонично смотреться в любом окружении. Он подходит для установки на террасе или веранде, в летней беседке или под открытым небом в тени приусадебного сада.

В комплект входят:

Диван угловой: 205х251х73х85 cм

Пуфы (2 шт.) 40х40х38 см

Обеденный стол: 150х80х69 см

Кресло: 58х60x89 см

Также набор дополнен двумя пуфами и мягкими подушками-сидениями, чехлы для которых изготовлены из водоотталкивающей ткани.

Дачная мебель Genry на долгие годы

Комплект мебели Genry изготовлен на основе каркаса из легкого, но в то же время прочного алюминиевого каркаса, способного выдерживать весовые нагрузки до 200 килограмм без риска деформации или расшатывания предметов.

Что касается декоративной отделки, то она выполнена посредством плотного плетения нитей из искусственного ротанга. Данный синтетический материал отлично противостоит контактам с водой, поэтому накрывать мебель чехлами во время дождя вовсе не нужно. Кроме того, техноротанг не выгорает на солнце и не теряет своих качеств при частых и резких сменах температурного режима.

Чехол на комплект GENRY

Ширина подлокотника - 9 см

Подушки для сидения со съемными чехлами высотой 10 см

Максимальная нагрузка на 1 посадочное место - 150 кг

Упаковка: 3 места

Стол: 152х11х83 см

Диван, пуфы: 205х90х86,5 см

Кресло: 65х62х89см

Вес: 89 кг

Объем: 2,22 куб.м.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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