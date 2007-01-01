Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Обеденный стол Римини, 160 см, произведённого компанией ChiedoCover
Обеденный стол Римини, 160 см
6 оценок
38 290
Товар в корзине. Перейти
Обеденный стол Римини, 160 см - фото 1

Обеденный стол Римини, 160 см

Артикул: CH-073-282
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Материал каркасаалюминий
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт-3
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 14
Фотография товара Стол Лидер 14 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Материал каркасаалюминий

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от109 09040
180 890 ₽Оптовая цена

Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика

44
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Alma, черный, МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
26 1903
26 890 ₽Оптовая цена

Стол Alma, черный, МДФ

178
Настоящее фото товара Стол Patrizia, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
19 090
Оптовая цена

Стол Patrizia, прозрачный, закаленное стекло

71
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Best, дуб монтерей, лдсп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Best, дуб монтерей, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена

Стол раздвижной Best, дуб монтерей, лдсп

46
Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной One, дуб каньон, лдсп, длина 110/149 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной One, дуб каньон, лдсп, длина 110/149 см, произведённого компанией ChiedoCover
19 1905
20 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной One, дуб каньон, лдсп, длина 110/149 см

37
Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной Sheldon, белый структурный, лдсп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Sheldon, белый структурный, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
14 19012
15 990 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Sheldon, белый структурный, лдсп

50
В наличии 13 шт.
Фотография товара Обеденный стол из массива, Ананда ГРЕЙ, 2 метра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол из массива, Ананда ГРЕЙ, 2 метра, произведённого компанией ChiedoCover
80 090
Оптовая цена

Обеденный стол из массива, Ананда ГРЕЙ, 2 метра

30
Фотография товара Стол деревянный Балмет, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Балмет, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от47 690
Оптовая цена

Стол деревянный Балмет, молочный

38
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан

33
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол Задар раздвижной, дуб галифакс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Задар раздвижной, дуб галифакс , произведённого компанией ChiedoCover
22 690
Оптовая цена

Стол Задар раздвижной, дуб галифакс

13

Другие товары из раздела обеденные столы

Распродажа
Фотография товара Стол Gerda, прозрачный, закаленное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Gerda, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
15 2904
15 790 ₽Оптовая цена

Стол Gerda, прозрачный, закаленное стекло

56
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной Black, дуб каньон, лдсп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Black, дуб каньон, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
19 1905
20 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Black, дуб каньон, лдсп

49
Фотография товара Стол Бран кантри орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Бран кантри орех, произведённого компанией ChiedoCover
19 490
Оптовая цена

Стол Бран кантри орех

65
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Раймунд венге / белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Раймунд венге / белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена

Стол Раймунд венге / белый

40
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стол Санса 140 грей / белая шагрень / грей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Санса 140 грей / белая шагрень / грей, произведённого компанией ChiedoCover
43 190
Оптовая цена

Стол Санса 140 грей / белая шагрень / грей

42
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол деревянный Красидиано орех темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Красидиано орех темный, произведённого компанией ChiedoCover
от45 290
Оптовая цена

Стол деревянный Красидиано орех темный

48
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели из иск. ротанга Куско, светло-коричневый (4+1), произведённого компанией ChiedoCover
от48 490
Оптовая цена

Комплект мебели из иск. ротанга Куско, светло-коричневый (4+1)

34
В наличии 100 шт.
Хит
Настоящее фото товара Стол обеденный Belle 160х90 белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от59 99026
79 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Belle 160х90 белый мрамор

26
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стол пластиковый Sky Table 70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Sky Table 70, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Стол пластиковый Sky Table 70

9
Фотография товара Стол обеденный раскладной Arium 1120(30+30)х90х77, белая керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный раскладной Arium 1120(30+30)х90х77, белая керамика, произведённого компанией ChiedoCover
233 790

Стол обеденный раскладной Arium 1120(30+30)х90х77, белая керамика

13
В наличии 6 шт.

Товар в корзине

Обеденный стол Римини, 160 см
Обеденный стол Римини, 160 см
38 290
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности