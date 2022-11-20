Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1920/1870 мм
- Глубина1020 мм
- Высота770 мм
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Стол Rolf на металлокаркасе
Стол Asti Foto
Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука
Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо
Стол обеденный GUDI 120*75 белый
Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый
Стол Petal D110
Стол Ron 120, прозрачный
Стол Veneto D110 стекло
Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас
Стул Хит 25мм красный с пюпитром
Кресло CH-330M без подлокотников, зеленая экокожа
Стол письменный Simple 4 120*60 серый
Стул СМАРТ, графит, белые ножки
Кресло Swan, натуральная кожа
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый
Кресло пластиковое Carmen, черный