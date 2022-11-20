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Стол раздвижной Кессел, массив-дуба - фото 1Стол раздвижной Кессел, массив-дуба - фото 2Стол раздвижной Кессел, массив-дуба - фото 3Стол раздвижной Кессел, массив-дуба - фото 4Стол раздвижной Кессел, массив-дуба - фото 5Стол раздвижной Кессел, массив-дуба - фото 6Стол раздвижной Кессел, массив-дуба - фото 7

Стол раздвижной Кессел, массив-дуба

Артикул: CH-050-944
6 оценок
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Стол Кессел, массив-дуба
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Стол Кессел, массив-дуба

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1920/1870 мм
  • Глубина1020 мм
  • Высота770 мм
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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