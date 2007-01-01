Характеристики товара
Описание
Стул из коллекции Исла — это элегантный и современный элемент, который станет стильным акцентом в вашем интерьере.
Искусственная кожа, легкая в уходе и приятная на ощупь.Черный и бежевый оттенки, создающие стильный контраст и добавляющие изысканности.
Стул Исла отличается плавными линиями и утонченным дизайном, что делает его идеальным для различных стилей интерьера — от современного до классического.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина540 мм
- Высота820 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес11 кг
- Материалфанера, сталь, шпон, полиэстер
- Цветбежевый
- Цвет ножекчерный
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Вес упаковки11 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет