Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Обеденный стул Исла, произведённого компанией ChiedoCover
Обеденный стул Исла
15 оценок
54 690
Товар в корзине. Перейти
Обеденный стул Исла - фото 1Обеденный стул Исла - фото 2Обеденный стул Исла - фото 3Обеденный стул Исла - фото 4

Обеденный стул Исла

Артикул: CH-084-662
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Gabana, велюр Каталана 14, каркас RAL черный глянец
Фотография товара Стул Gabana, велюр Каталана 14, каркас RAL черный глянец от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Фотография товара Стул Наполеон Зеленый, деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул из коллекции Исла — это элегантный и современный элемент, который станет стильным акцентом в вашем интерьере.

Искусственная кожа, легкая в уходе и приятная на ощупь.Черный и бежевый оттенки, создающие стильный контраст и добавляющие изысканности.

Стул Исла отличается плавными линиями и утонченным дизайном, что делает его идеальным для различных стилей интерьера — от современного до классического.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес11 кг
  • Материалфанера, сталь, шпон, полиэстер
  • Цветбежевый
  • Цвет ножекчерный
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Топас, велюр Велутто-04 светло-бежевый, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас, велюр Велутто-04 светло-бежевый, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19012
5 890 ₽

Стул Топас, велюр Велутто-04 светло-бежевый, старинный орех

67
Фотография товара Стул Менеджер C11 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер C11 черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул Менеджер C11 черный

53
Фотография товара Стул Канани ножки дерево, угольно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Канани ножки дерево, угольно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Стул Канани ножки дерево, угольно-серый

52
Распродажа
Фотография товара Стул-полукресло Emil кремовый с золотыми ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-полукресло Emil кремовый с золотыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
от23 59014
27 320 ₽Оптовая цена

Стул-полукресло Emil кремовый с золотыми ножками

12
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Гранд 1, бежевый, каркас - черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гранд 1, бежевый, каркас - черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Стул Гранд 1, бежевый, каркас - черный

13
Распродажа
Фотография товара Стул Майло, рогожка, серо-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Майло, рогожка, серо-синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 5901
4 599 ₽Оптовая цена

Стул Майло, рогожка, серо-синий

26
В наличии 4 шт.В пути 72 шт.
Онлайн показ
Фотография товара Стул Юнит 2, экозамша олив, дуб коньяк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Юнит 2, экозамша олив, дуб коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
19 3902
19 690 ₽Оптовая цена

Стул Юнит 2, экозамша олив, дуб коньяк

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Else, серый велюр Fjord15, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Else, серый велюр Fjord15, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Стул Else, серый велюр Fjord15, черный

12
В наличии 63 шт.
Фотография товара Стул обеденный Pearl, бежевый, глянцевое золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Pearl, бежевый, глянцевое золото, произведённого компанией ChiedoCover
30 190

Стул обеденный Pearl, бежевый, глянцевое золото

11
В наличии 39 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Max LB, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Max LB, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стул компьютерный Max LB, серый

5
В наличии 240 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Полукресло Лофт, Рогожка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лофт, Рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от21 09036
32 590 ₽

Полукресло Лофт, Рогожка бежевая

45
Распродажа
Фотография товара Дизайнерское кресло Лотос от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерское кресло Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от44 79012
50 890 ₽

Дизайнерское кресло Лотос

49
Фотография товара Кресло конференц Боттичелли CF дерево / темно-коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Боттичелли CF дерево / темно-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Кресло конференц Боттичелли CF дерево / темно-коричневая кожа

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Стерн темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стерн темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена

Кресло Стерн темно-серый

26
В наличии 41 шт.В пути 100 шт.
Хит
Фотография товара Полукресло Фенди, велюр Велютто 09, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, велюр Велютто 09, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99011
7 790 ₽

Полукресло Фенди, велюр Велютто 09, светлый орех

59
Распродажа
Фотография товара Полукресло Gavi, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Gavi, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59028
10 490 ₽

Полукресло Gavi, велюр

9
Настоящее фото товара Кресло Heln, фиолетовая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от45 390
Оптовая цена

Кресло Heln, фиолетовая рогожка

11
Фотография товара Кресло College H-298FA-1/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-298FA-1/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Кресло College H-298FA-1/Grey

5
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Linio, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Linio, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990

Кресло Linio, темно-зеленый

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Бежевый

9
В наличии 12 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Сафир от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49041
9 290 ₽

Стул Сафир

98
Распродажа
Фотография товара Стул Тони, Жаккард дали, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, Жаккард дали, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9902
7 090 ₽

Стул Тони, Жаккард дали, велюр

86
Фотография товара Барный стул Форт, бежевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Форт, бежевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Барный стул Форт, бежевая кожа

91
В наличии 39 шт.
Фотография товара Стул Belize поворотный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Belize поворотный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Стул Belize поворотный

6
Фотография товара Стул Gabon от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gabon, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стул Gabon

14
Настоящее фото товара Стул Rodeo wheel, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стул Rodeo wheel, бежевый

7
В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Vertex, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Стул Terra Vertex

8
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул мягкий, серый, велюр, каркас металл черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, серый, велюр, каркас металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий, серый, велюр, каркас металл черный

5
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул поворотный Аеон, жёлтый, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул поворотный Аеон, жёлтый, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
59 390

Стул поворотный Аеон, жёлтый, чёрный

7
Фотография товара Стул деревянный Леман без подлокотников с серой обивкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Леман без подлокотников с серой обивкой, произведённого компанией ChiedoCover
19 990

Стул деревянный Леман без подлокотников с серой обивкой

12
В наличии 73 шт.

Товар в корзине

Обеденный стул Исла
Обеденный стул Исла
54 690
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Полукресло Лофт, Рогожка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лофт, Рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от21 09036
32 590 ₽

Полукресло Лофт, Рогожка бежевая

45
Распродажа
Фотография товара Дизайнерское кресло Лотос от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерское кресло Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от44 79012
50 890 ₽

Дизайнерское кресло Лотос

49
Фотография товара Кресло конференц Боттичелли CF дерево / темно-коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Боттичелли CF дерево / темно-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Кресло конференц Боттичелли CF дерево / темно-коричневая кожа

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Стерн темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стерн темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена

Кресло Стерн темно-серый

26
В наличии 41 шт.В пути 100 шт.

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности