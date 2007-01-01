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Кресло Linio, темно-зеленый

Артикул: CH-078-041
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современная элегантность в универсальном цвете

Кресло Linio в тёмно-зелёном цвете — идеальное решение для интерьеров в скандинавском, минималистичном или лофт-стиле. Глубокий серый велюр придаёт модели сдержанный характер, а текстура ткани подчёркивает уют и теплоту.

Комфорт и эргономика. Широкая посадка, мягкое сиденье и спинка с акцентной стёжкой в виде пуговиц обеспечивают высокий уровень комфорта. Подлокотники дополнительно поддерживают руки, а оптимальная высота подходит для различных зон отдыха.

Надёжные материалы. Обивка выполнена из прочного и приятного на ощупь велюра, который легко очищается и сохраняет насыщенность цвета. Ножки — из массива гевеи, окрашены в натуральный оттенок светлого дерева. Конструкция выдерживает до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Кресло Linio, темно-зеленый
Кресло Linio, темно-зеленый
12 990
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