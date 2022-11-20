Характеристики товара
Описание
Стильное мягкое дизайнерское кресло с удобными подлокотниками. Ножки выполнены из массива гевеи. Тканевая обивка обеспечивает комфорт и уют. Удобная мягкая спинка и широкое сиденье обеспечат длительный комфорт. Каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 67*38*70
Вес брутто: 11,50
Объем: 0,18
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина680 мм
- Высота770 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес9,5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Каркасмассив гевеи
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияКитай