Товар в корзине. Перейти
Стул Канани ножки дерево, угольно-серый - фото 1Стул Канани ножки дерево, угольно-серый - фото 2Стул Канани ножки дерево, угольно-серый - фото 3Стул Канани ножки дерево, угольно-серый - фото 4Стул Канани ножки дерево, угольно-серый - фото 5

Стул Канани ножки дерево, угольно-серый

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Канани ножки металл, угольно-серый
Стул Канани ножки металл, угольно-серый
Следующий Стул Беллингхем ножки металл, кремовый
Стул Канани ножки металл, угольно-серый

Характеристики товара

Описание

Готовый стул с таким сидением впишется в мягкий, спокойный, уютный и тихий интерьер ресторана, кафе, или же хорошо будет смотреться возле обеденного стола в гостиной. А прочный и стильный каркас идеально впишется в Ваш интерьер. Дело за Вашей фантазией и вдохновением!

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН Классический вид сидению придает стеганое сиденье и спинка. Благодаря натуральному цвету микровелюра – готовое кресло способно преобразить обстановку и добавить естественности! Сидение изысканно смотрится при любом варианте освещения: и естественном, и искусственном. Оригинальный цветочный мотив вплетается в общую концепцию стула. Благодаря этому готовый стул с цветным сидением буквально "расцветет" у Вас в интерьере.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Обращаем внимание на детали, мягкое сидение, отведенная назад спинка с подлокотниками, отвечают за вашу эргономичную посадку.

НАДЕЖНОСТЬ. Надежный металлический каркас окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на каркас – 200 кг.

ОБИВКА выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон.


Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Вес6,26 кг
  • Материалдерево, микровелюр
  • Цветкоричневый, серый, черный

Похожие товары

Настоящее фото товара Пуф Руби белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 9906
3 150 ₽Оптовая цена
13

Пуф Руби белый

Настоящее фото товара Пуф Руби коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
14

Пуф Руби коричневый

Настоящее фото товара Пуф Руби бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
14

Пуф Руби бежевый

Настоящее фото товара Пуф Руби красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
11

Пуф Руби красный

Пуф ПФ-1 бежевыйНастоящее фото товара Пуф ПФ-1 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
13

Пуф ПФ-1 бежевый

Пуф Оникс вельвет изумрудныйНастоящее фото товара Пуф Оникс вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99037
10 990 ₽
10

Пуф Оникс вельвет изумрудный

Настоящее фото товара Пуф Мэри , произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
5

Пуф Мэри

Пуф-глайдер Прованс тканьНастоящее фото товара Пуф-глайдер Прованс ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
12

Пуф-глайдер Прованс ткань

Пуф Мира большой фуксияНастоящее фото товара Пуф Мира большой фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99064
10 990 ₽Оптовая цена
5

Пуф Мира большой фуксия

Настоящее фото товара Пуф Авадхара, произведённого компанией ChiedoCover
от9 230
Оптовая цена
10

Пуф Авадхара

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, золото, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
6

Стул Хит 20мм, золото, ромб синий

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, Chateau розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55035
2 350 ₽
12

Стул Хит 25мм - золото, Chateau розовый

Настоящее фото товара Стул Виота 217, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 500
Оптовая цена
12

Стул Виота 217, серый

Настоящее фото товара Стул Виота 223, Dark Stone, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
16

Стул Виота 223, Dark Stone

Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)Настоящее фото товара Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена
12

Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)

Стул «Apriori S», бежевыйНастоящее фото товара Стул «Apriori S», бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена
8

Стул «Apriori S», бежевый

Стул Gabi LUX велюр бежевыйНастоящее фото товара Стул Gabi LUX велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99042
11 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Gabi LUX велюр бежевый

В наличии 73 шт.
Другие товары из разделастулья для кафе и ресторанов
Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Хит 20ммНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
9

Стул Хит 20мм

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежеваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 150 ₽
12

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая

Стул Хит 25мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 480 ₽
13

Стул Хит 25мм - кожзам

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками