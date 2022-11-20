Стул Самба, синий/белый, каркас - серебро

13 оценок

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Стул Самба, синий/белый, каркас - серебро

4.6
4 290 ₽
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Стул Самба, зеленый/белый, каркас - серебро
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Стул Самба, зеленый/белый, каркас - серебро

Характеристики товара

Описание

Каркас: сталь, 1,2 мм

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсиний, белый

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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