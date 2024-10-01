Характеристики товара
Описание
Олд Фэшн «Касабланка» – классический стакан для подачи алкогольных напитков и коктейлей с минимальным количеством компонентов. У него стандартная форма со средней высотой стенок. Объем посуды 270 мл – это оптимальный размер для такого типа бокалов.
Стаканы Casablanca от Pasabahce выполнены из качественного прозрачного стекла. Диаметр расширяется кверху, стенки дополнены лаконичным орнаментом, за счет наличия граней на стекле отлично преломляется свет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота91 мм
- Диаметр85 мм
- Объем0,27 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт