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Олд фэшн «Фолкнер», 460мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Фолкнер», 460мл, стекло, прозрачный - фото 2

Олд фэшн «Фолкнер», 460мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-369
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота110 мм
  • Диаметр60 мм
  • Объем0,46 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

Отзывы

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