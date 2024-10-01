Товар в корзине. Перейти
Олд фэшн стакан, 290мл, стекло, прозрачный - фото 1

Олд фэшн стакан, 290мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-326
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Олд фэшн «Оксфорд», 312мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Оксфорд», 312мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Олд фэшн «Аркади», 350мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Аркади», 350мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота85 мм
  • Диаметр81 мм
  • Объем0,29 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул барный ДИЖОН серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Стул барный ДИЖОН серый

90
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул Бертран трянистый, каркас орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бертран трянистый, каркас орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Бертран трянистый, каркас орех

46
Фотография товара Стол Ниагара 140 Бежевый мрамор, стекло / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ниагара 140 Бежевый мрамор, стекло / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от52 890
Оптовая цена

Стол Ниагара 140 Бежевый мрамор, стекло / черный каркас

49
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стол Dolce, белый, мдф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Dolce, белый, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена

Стол Dolce, белый, мдф

46
В наличии 35 шт.
Фотография товара Светильник Винон, коричневый, 50 Вт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник Винон, коричневый, 50 Вт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Светильник Винон, коричневый, 50 Вт

49
Фотография товара Стул Dabl, зеленый, золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dabl, зеленый, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Стул Dabl, зеленый, золотой каркас

108
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела олд фэшны

Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Венеция», 200мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Венеция», 200мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4064
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Венеция», 200мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 4871 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Танго», 210мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Танго», 210мл, стекло, прозрачный

7
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Акватик», 210мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Акватик», 210мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Акватик», 210мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн, 250мл, стекло, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн, 250мл, стекло, зеленый

13
В наличии 49 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от29026
390 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, серый

13
В наличии
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Пиза», 280мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Пиза», 280мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Пиза», 280мл, стекло, прозрачный

5
В наличии 360 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Гауди», 490мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Гауди», 490мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 108 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн стакан, 250мл, стекло, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 250мл, стекло, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан, 250мл, стекло, фиолетовый

8
В наличии 192 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Мельница» утолщенное дно, 330мл, хрусталь, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8704
900 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Мельница» утолщенное дно, 330мл, хрусталь, прозрачный

12
В наличии 182 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Мельница», 250мл, хрусталь, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Мельница», 250мл, хрусталь, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8704
900 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Мельница», 250мл, хрусталь, прозрачный

14
В наличии 40 шт.

Товар в корзине

Олд фэшн стакан, 290мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн стакан, 290мл, стекло, прозрачный
от 240
310 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул барный ДИЖОН серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Стул барный ДИЖОН серый

90
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул Бертран трянистый, каркас орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бертран трянистый, каркас орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Бертран трянистый, каркас орех

46
Фотография товара Стол Ниагара 140 Бежевый мрамор, стекло / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ниагара 140 Бежевый мрамор, стекло / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от52 890
Оптовая цена

Стол Ниагара 140 Бежевый мрамор, стекло / черный каркас

49
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стол Dolce, белый, мдф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Dolce, белый, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена

Стол Dolce, белый, мдф

46
В наличии 35 шт.