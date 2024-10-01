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Олд фэшн «Биг топ», 320мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Биг топ», 320мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 2Олд фэшн «Биг топ», 320мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 3Олд фэшн «Биг топ», 320мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 4

Олд фэшн «Биг топ», 320мл, хрустальное стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-101
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Олд фэшн «Биг топ» – оригинальный стакан в современном стиле. Он невысокий, широкий и имеет тонкие вертикальные линии, которые добавляют очарования товару. Все это дополняет плотное дно со скошенными краями, чтобы бокал выглядел еще более неординарно.

Высота фужера 88 мм, диаметр равен 8,4 см. Объем стакана 320 мл. Стакан олд фешн хрустальный. Прозрачное стекло имеет красивый блеск, что одновременно подчеркивает изысканность серии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота88 мм
  • Диаметр84 мм
  • Объем0,32 л
  • МатериалСтекло хрустальное
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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