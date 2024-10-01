Характеристики товара
Описание
Олд фэшн «Биг топ» – оригинальный стакан в современном стиле. Он невысокий, широкий и имеет тонкие вертикальные линии, которые добавляют очарования товару. Все это дополняет плотное дно со скошенными краями, чтобы бокал выглядел еще более неординарно.
Высота фужера 88 мм, диаметр равен 8,4 см. Объем стакана 320 мл. Стакан олд фешн хрустальный. Прозрачное стекло имеет красивый блеск, что одновременно подчеркивает изысканность серии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота88 мм
- Диаметр84 мм
- Объем0,32 л
- МатериалСтекло хрустальное
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт