Характеристики товара
Описание
Old fashioned «Габи» – низкий стакан округлых очертаний без ножки. Такая форма и слегка утолщенное днище обеспечивает ему хорошую устойчивость. Он изготовлен из прочного стекла. Материал устойчив к появлению царапин, потертостей, долго сохраняет привлекательный вид и блеск. Объем посуды 350 мл, диаметр горлышка 70 мм, днища – 90 мм. При высоте 82 мм стакан удобно держать в руке. Бокал полностью прозрачный, не имеет декора, поэтому не меняет оттенок напитков. Посуду можно мыть вручную или машинным способом без абразивных средств.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота82 мм
- Диаметр70 мм
- Объем0,35 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт