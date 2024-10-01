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Олд фэшн «Габи», 350мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-110
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Old fashioned «Габи» – низкий стакан округлых очертаний без ножки. Такая форма и слегка утолщенное днище обеспечивает ему хорошую устойчивость. Он изготовлен из прочного стекла. Материал устойчив к появлению царапин, потертостей, долго сохраняет привлекательный вид и блеск. Объем посуды 350 мл, диаметр горлышка 70 мм, днища – 90 мм. При высоте 82 мм стакан удобно держать в руке. Бокал полностью прозрачный, не имеет декора, поэтому не меняет оттенок напитков. Посуду можно мыть вручную или машинным способом без абразивных средств.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота82 мм
  • Диаметр70 мм
  • Объем0,35 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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