Характеристики товара
Описание
Олд фэшн «Венеция» по оформлению отдаленно напоминает красивые ледяные фигуры. У него по стенкам просматривается элегантный узор из ровных линий, которые заканчиваются примерно посередине стакана. При ровных стенках, небольшой высоте всего 75 мм и диаметре 7,5 см посуда выглядит практически прозрачной и приобретает нежный вид. Объем тары равен 200 мл.
Материал барного бокала – стекло. Поэтому олд фэшн идеально прозрачный, благодаря чему отлично блестит при свете. Дно прочное, стенки средней толщины, а при таких характеристиках производитель может гарантировать долговечность и высокое качество стакана.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота75 мм
- Диаметр75 мм
- Объем0,2 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке40 шт