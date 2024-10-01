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Олд фэшн «Венеция», 200мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Венеция», 200мл, стекло, прозрачный - фото 2

Олд фэшн «Венеция», 200мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-115
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Олд фэшн «Венеция» по оформлению отдаленно напоминает красивые ледяные фигуры. У него по стенкам просматривается элегантный узор из ровных линий, которые заканчиваются примерно посередине стакана. При ровных стенках, небольшой высоте всего 75 мм и диаметре 7,5 см посуда выглядит практически прозрачной и приобретает нежный вид. Объем тары равен 200 мл.

Материал барного бокала – стекло. Поэтому олд фэшн идеально прозрачный, благодаря чему отлично блестит при свете. Дно прочное, стенки средней толщины, а при таких характеристиках производитель может гарантировать долговечность и высокое качество стакана.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота75 мм
  • Диаметр75 мм
  • Объем0,2 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке40 шт

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