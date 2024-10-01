Характеристики товара
Описание
Олд Фэшн «Даймонд» – роскошный стакан с необыкновенным орнаментом на прозрачном стекле. Товар выполнен из качественного стекла. У него ровные и прямые стенки, а также плотное дно, которое обеспечивает медленное таяние льда.
Товар невысокий, его высота 93 мм, диаметр 8,4 см. Объем 305 мл. Материал высокого качества, поэтому посуда привлекательно поблескивает на солнце. Орнамент на прозрачном стекле создает ощущение граней на неповторимом бриллианте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота93 мм
- Диаметр84 мм
- Объем0,3 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт