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Олд фэшн «Даймонд», 305мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Даймонд», 305мл, стекло, прозрачный - фото 2Олд фэшн «Даймонд», 305мл, стекло, прозрачный - фото 3Олд фэшн «Даймонд», 305мл, стекло, прозрачный - фото 4

Олд фэшн «Даймонд», 305мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-143
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Олд Фэшн «Даймонд» – роскошный стакан с необыкновенным орнаментом на прозрачном стекле. Товар выполнен из качественного стекла. У него ровные и прямые стенки, а также плотное дно, которое обеспечивает медленное таяние льда.

Товар невысокий, его высота 93 мм, диаметр 8,4 см. Объем 305 мл. Материал высокого качества, поэтому посуда привлекательно поблескивает на солнце. Орнамент на прозрачном стекле создает ощущение граней на неповторимом бриллианте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота93 мм
  • Диаметр84 мм
  • Объем0,3 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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