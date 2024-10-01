Товар в корзине. Перейти
Олд фэшн «Энджой, 350мл, стекло, розовый - фото 1

Олд фэшн «Энджой, 350мл, стекло, розовый

Артикул: CH-064-304
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Олд фэшн «Америка 20х», 370мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Америка 20х», 370мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Олд фэшн «Стеллар», 280мл, хрустальное стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Стеллар», 280мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота105 мм
  • Диаметр68 мм
  • Объем0,35 л
  • Материалстекло
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Комплект уличной мебели от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект уличной мебели, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена

Комплект уличной мебели

48
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Kay 110*110 орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Kay 110*110 орех, произведённого компанией ChiedoCover
от24 19031
34 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Kay 110*110 орех

30
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стул Xilo, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Xilo, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Стул Xilo, темно-зеленый

85
Фотография товара Подстолье обеденное Grant от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Grant, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Подстолье обеденное Grant

13
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стол Аликанте, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
Оптовая цена

Стол Аликанте

10
Настоящее фото товара Стол Брюгге, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Стол Брюгге

7

Другие товары из раздела олд фэшны

Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Сублим», 350мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Сублим», 350мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Сублим», 350мл, хрустальное стекло, прозрачный

6
В наличии 932 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Оксфорд», 312мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Оксфорд», 312мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Оксфорд», 312мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 324 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Зальцбург», 300мл, стекло, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Зальцбург», 300мл, стекло, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Зальцбург», 300мл, стекло, розовый

13
В наличии 504 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Пьюр», 250мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Пьюр», 250мл, хрустальное стекло, прозрачный

8
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Пулсар», 305мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Пулсар», 305мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Пулсар», 305мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 74 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Индевор», 355мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Индевор», 355мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Индевор», 355мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 1104 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд Фэшн «Камберленд», 370мл, прозрачный, хрустальное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд Фэшн «Камберленд», 370мл, прозрачный, хрустальное стекло , произведённого компанией ChiedoCover
от1 8806
2 000 ₽Оптовая цена

Олд Фэшн «Камберленд», 370мл, прозрачный, хрустальное стекло

13
В наличии 51 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд Фэшн стакан «Камберленд», 370мл, прозрачный, хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7503
1 790 ₽Оптовая цена

Олд Фэшн стакан «Камберленд», 370мл, прозрачный, хрустальное стекло

8
В наличии 70 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Мурано Ланче», 290мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Мурано Ланче», 290мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Мурано Ланче», 290мл, стекло, прозрачный

6
В наличии
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Гибралтар тол», 207мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Гибралтар тол», 207мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Гибралтар тол», 207мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Олд фэшн «Энджой, 350мл, стекло, розовый
Олд фэшн «Энджой, 350мл, стекло, розовый
от 180
210 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Комплект уличной мебели от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект уличной мебели, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена

Комплект уличной мебели

48
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Kay 110*110 орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Kay 110*110 орех, произведённого компанией ChiedoCover
от24 19031
34 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Kay 110*110 орех

30
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стул Xilo, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Xilo, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Стул Xilo, темно-зеленый

85
Фотография товара Подстолье обеденное Grant от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Grant, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Подстолье обеденное Grant

13
В наличии 30 шт.