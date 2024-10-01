Товар в корзине. Перейти
Олд фэшн стакан, 250мл, стекло, амбер - фото 1Олд фэшн стакан, 250мл, стекло, амбер - фото 2

Олд фэшн стакан, 250мл, стекло, амбер

Артикул: CH-064-515
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Олд фэшн «Татьяна», 200мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Татьяна», 200мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Олд фэшн «Сублим», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Сублим», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Диаметр80 мм
  • Объем0,25 л
  • Материалстекло
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Ткань Журавинка 155 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Журавинка 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
510
Оптовая цена

Ткань Журавинка 155 см

35
Фотография товара Стул Eames M красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames M красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стул Eames M красный

130
Фотография товара Стул SMILE (НА ПРУТКЕ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул SMILE (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул SMILE (НА ПРУТКЕ)

50
Фотография товара Комплект мебели Сидней, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Сидней, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена

Комплект мебели Сидней, коричневый

46
Распродажа
Фотография товара Барный стул BERLIN, зелёный велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул BERLIN, зелёный велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 09023
13 090 ₽Оптовая цена

Барный стул BERLIN, зелёный велюр, черный

52
Фотография товара Консоль Дарго от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Дарго, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990

Консоль Дарго

5
Фотография товара Диван Вентир от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Вентир, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790
Оптовая цена

Диван Вентир

6

Другие товары из раздела олд фэшны

Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Касабланка», 210мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Касабланка», 210мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 4404 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Абсолюти», 250мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Абсолюти», 250мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Абсолюти», 250мл, хрустальное стекло, прозрачный

13
В наличии 144 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от29026
390 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, серый

13
В наличии
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Стоун», 390мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Стоун», 390мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Стоун», 390мл, стекло, прозрачный

11
В наличии 168 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Фрости», 250мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Фрости», 250мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 150 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Миксолоджи», 380мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Миксолоджи», 380мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7607
810 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Миксолоджи», 380мл, хрустальное стекло, прозрачный

15
В наличии 87 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, персик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, персик, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, персик

8
В наличии 168 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Рифлесси» , 300мл, стекло, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Рифлесси» , 300мл, стекло, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Рифлесси» , 300мл, стекло, синий

7
В наличии 95 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Хани», 370мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Хани», 370мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн, 250мл, поликарбонат, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от22030
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн, 250мл, поликарбонат, сиреневый

6
В наличии 432 шт.

Товар в корзине

Олд фэшн стакан, 250мл, стекло, амбер
Олд фэшн стакан, 250мл, стекло, амбер
от 300
310 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Ткань Журавинка 155 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Журавинка 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
510
Оптовая цена

Ткань Журавинка 155 см

35
Фотография товара Стул Eames M красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames M красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стул Eames M красный

130
Фотография товара Стул SMILE (НА ПРУТКЕ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул SMILE (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул SMILE (НА ПРУТКЕ)

50
Фотография товара Комплект мебели Сидней, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Сидней, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена

Комплект мебели Сидней, коричневый

46