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Олд фэшн «Эпсилон», 255мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Эпсилон», 255мл, стекло, прозрачный - фото 2Олд фэшн «Эпсилон», 255мл, стекло, прозрачный - фото 3Олд фэшн «Эпсилон», 255мл, стекло, прозрачный - фото 4

Олд фэшн «Эпсилон», 255мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-504
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота109 мм
  • Диаметр91 мм
  • Объем0,25 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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