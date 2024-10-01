Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота95 мм
- Диаметр75 мм
- Объем0,25 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Кроссбэк дерево, венге
Стул пластиковый Ara, черный
Кресло пластиковое Artemis, черный
Стул Валенсия, велюр кремовый, хромированные ножки
Стул Chilli Q Square, розовый велюр/ черный каркас
Диван Левис, 2х местный
Стул Биг черный
Олд фэшн «Дива 2.4.6.», 200мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Абсолюти», 320мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн стакан, 290мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Миксолоджи», 380мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, голубой
Олд фэшн «Кончерто», 290мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Пулсар», 390мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Мурано Оттико», 290мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, сливовый, стекло
Олд фэшн «Гибралтар», 266мл, стекло, прозрачный