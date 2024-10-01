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Сито для муки, «Проотель», ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 16 см, серебристый - фото 1

Сито для муки, «Проотель», ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 16 см, серебристый

Артикул: CH-058-605
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр160 мм
  • Вес0,155 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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