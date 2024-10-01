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Линейка барная «Каза Дефра - Кампо Азул» - фото 1

Линейка барная «Каза Дефра - Кампо Азул»

Артикул: CH-059-055
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Линейка барная предназначена для «Каза Дефра» объемом 0,75 л и «Кампо Азул» объемом 0,7,1 л

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0.008 кг
  • Материалпластик

Отзывы

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