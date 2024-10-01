Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота90 мм
- Диаметр260 мм
- Вес0.850 кг
- Объем4.5 л
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный, темно-серый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Линейка барная «Мартини - Бакарди»
Венчик «Проотель 350», прут 1.6, сталь нержавеющая
Нож для колки льда «Пробар» сталь нержавеющая, дерево, серебристый, бежевый
Подставка барная, бук, бежевый
Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Гейзер «Пробар», пластик, оранжевый
Терка 4-х сторонняя сталь нержавеющая
Нож столовый «Киото», длина 238мм
Нож для стейка «Кингс Стэйнлесс Стил»
Подставка-сушилка для досок, сталь нержавеющая
Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 11.5л
Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 10,5л
Кастрюля индукция, сталь нержавеющая, 10л
Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 6л
Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 9л
Кастрюля, индукция, сталь нержавеющая, 24,6л
Кастрюля без крышки, сталь, 9,75л
Блюдо для подачи глубокое с крышкой «Проотель», сталь нержавеющая, медь, 0,65л
Кастрюля, индукция, сталь нержавеющая 20,5л
Набор кастрюль для мидий, 2шт, сталь, 0,8л