Товар в корзине. Перейти
Щипцы «Проотель», желтая ручка, сталь нержавеющая - фото 1

Щипцы «Проотель», желтая ручка, сталь нержавеющая

Артикул: CH-057-880
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, красные
Фотография товара Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, красные от компании ChiedoCover.
Следующий Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, зеленые
Фотография товара Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, зеленые от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина40 мм
  • Вес0.160 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветжелтый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Миска поликарбонат 322мл, произведённого компанией ChiedoCover
от270

Миска поликарбонат 322мл

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Крафт Грэй», произведённого компанией ChiedoCover
от1 4907
1 590 ₽Оптовая цена

Тарелка для пасты «Крафт Грэй»

10
В наличии
Настоящее фото товара Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от4 670

Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

6
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар Премиум Мотиво», сталь нержавеющая, серебристый , произведённого компанией ChiedoCover
от1 010

Стрейнер «Пробар Премиум Мотиво», сталь нержавеющая, серебристый

13
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Малибу - Бенедиктин», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Малибу - Бенедиктин»

14
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Кингс Стэйнлесс Стил», произведённого компанией ChiedoCover
от8002
810 ₽

Вилка столовая «Кингс Стэйнлесс Стил»

11
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 350мм, произведённого компанией ChiedoCover
от840
Оптовая цена

Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 350мм

11
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 7.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 600

Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 7.5л

15
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Блюдо для подачи, ширина 325мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи, ширина 325мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6304
1 690 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, ширина 325мм

10
В наличии 72 шт.
Фотография товара Емкость для льда «Проотель», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для льда «Проотель», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Емкость для льда «Проотель», сталь нержавеющая

7
В наличии 480 шт.

Другие товары из раздела щипцы и пинцеты

Настоящее фото товара Щипцы универсальные «Проотель» нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от300

Щипцы универсальные «Проотель» нержавеющая сталь

6
В наличии 792 шт.
Настоящее фото товара Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, синие, произведённого компанией ChiedoCover
от440

Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, синие

6
В наличии 672 шт.
Настоящее фото товара Щипцы для пирожных «Проотель», произведённого компанией ChiedoCover
от480

Щипцы для пирожных «Проотель»

14
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Щипцы для удаления костей из рыбы, сталь нержавеющая, 5 см, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 030

Щипцы для удаления костей из рыбы, сталь нержавеющая, 5 см, металлический

13
В наличии
Настоящее фото товара Щипцы универсальные, поликарбонат, 30 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от130

Щипцы универсальные, поликарбонат, 30 мм, прозрачный

11
В наличии
Настоящее фото товара Щипцы, универсальные, поликарбонат, 40 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Щипцы, универсальные, поликарбонат, 40 мм, прозрачный

5
В наличии
Настоящее фото товара Щипцы для салата, жаропрочные, пластик, 6 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 300

Щипцы для салата, жаропрочные, пластик, 6 см, черный

8
В наличии
Фотография товара Щипцы, многофункциональные, пластик, 35 мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Щипцы, многофункциональные, пластик, 35 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Щипцы, многофункциональные, пластик, 35 мм, черный

5
В наличии
Настоящее фото товара Щипцы, универсальные, сталь нержавеющая, 19,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Щипцы, универсальные, сталь нержавеющая, 19,5 см, металлическая

7
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Щипцы, универсальные, сталь нержавеющая, 19,5 см, медный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 060

Щипцы, универсальные, сталь нержавеющая, 19,5 см, медный

8
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Щипцы «Проотель», желтая ручка, сталь нержавеющая
Щипцы «Проотель», желтая ручка, сталь нержавеющая
от 540
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Миска поликарбонат 322мл, произведённого компанией ChiedoCover
от270

Миска поликарбонат 322мл

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Крафт Грэй», произведённого компанией ChiedoCover
от1 4907
1 590 ₽Оптовая цена

Тарелка для пасты «Крафт Грэй»

10
В наличии
Настоящее фото товара Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от4 670

Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

6
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар Премиум Мотиво», сталь нержавеющая, серебристый , произведённого компанией ChiedoCover
от1 010

Стрейнер «Пробар Премиум Мотиво», сталь нержавеющая, серебристый

13
В наличии 50 шт.