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Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая - фото 1

Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая

Артикул: CH-057-976
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота55 мм
  • Диаметр240 мм
  • Вес0.954 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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