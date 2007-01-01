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Сковорода "Медь" - фото 1

Сковорода "Медь"

Артикул: CH-071-635
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр260 мм
  • Материалмедь

Отзывы

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