Товар в корзине. Перейти
Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 0.6л - фото 1

Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 0.6л

Артикул: CH-062-336
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тарелка глубокая «Млечный путь голубой»
Фотография товара Тарелка глубокая «Млечный путь голубой» от компании ChiedoCover.
Следующий Тарелка глубокая «Млечный путь изумрудный»
Фотография товара Тарелка глубокая «Млечный путь изумрудный» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота50 мм
  • Диаметр185 мм
  • Объем0.6 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке8 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела тарелки глубокие

Товар в корзине

Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 0.6л
Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 0.6л
от 760
890 ₽
В корзине

С этим товаром покупают