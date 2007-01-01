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Настоящее фото товара Столешница Корд HPL, 25 мм, Д900, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница Корд HPL, 25 мм, Д900
7 оценок
10 490
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Столешница Корд HPL, 25 мм, Д900 - фото 1

Столешница Корд HPL, 25 мм, Д900

Артикул: CH-087-848
7 оценок
Основные характеристики
  • Толщина25 мм
  • Материалпластик, МДФ, HPL
  • Цветсветлое дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Толщина25 мм
  • Материалпластик, МДФ, HPL
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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