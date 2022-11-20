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Подстолье хромированное 1005 - фото 1

Подстолье хромированное 1005

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подстолье хромированное.
Основание "рюмочкой". Диаметр основания: 50 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.


Основание: 5 шт./кор. 50х50х29 (0,07); труба: 10 шт./кор. 72х46х16 (0,053), верхняя площадка: 10 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина500 мм
  • Вес6 кг
  • Материал подстольяалюминий
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницыD700, 700*700
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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