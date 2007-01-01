Характеристики товара
Описание
Подстолье хромированное.
Основание "рюмочкой". Диаметр основания: 50 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см. Рекомендуемый размер столешницы: Д-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание: 5 шт./кор. 50х50х29 (0,07); труба: 10 шт./кор. 72х46х16 (0,053), верхняя площадка: 10 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)
Высота: 73 см
Диаметр: 50 см
Вес нетто: 5 кг
Вес брутто: 5,52 кг
Объем: 0,022 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Ширина500 мм
- Высота730 мм
- Вес6 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет