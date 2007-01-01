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Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1005, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье хромированное 1005
69 оценок
5 090
Товар в корзине. Перейти
Подстолье хромированное 1005 - фото 1Подстолье хромированное 1005 - фото 2Подстолье хромированное 1005 - фото 3
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подстолье хромированное 1005 производства ChiedoCover

Подстолье хромированное 1005

Артикул: CH-003-005
69 оценок
Основные характеристики
  • Длина500 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота730 мм
  • Вес6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье хромированное.
Основание "рюмочкой". Диаметр основания: 50 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см. Рекомендуемый размер столешницы: Д-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.


Основание: 5 шт./кор. 50х50х29 (0,07); труба: 10 шт./кор. 72х46х16 (0,053), верхняя площадка: 10 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)

Высота: 73 см
Диаметр: 50 см
Вес нетто: 5 кг
Вес брутто: 5,52 кг
Объем: 0,022 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота730 мм
  • Вес6 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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