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            Фотография Подстолье 1028 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

            Подстолье 1028

            4.2
            Оптовая цена
            4 990 ₽
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            Подстолье 1028
            Подстолье 1028
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            Подстолье 1028

            4.2
            4990 ₽
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            Основные характеристики

            • Высота720 мм
            • Длина450 мм
            • Ширина450 мм
            • Вес12 кг
            • Материал подстольясталь

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