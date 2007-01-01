Характеристики товара
Описание
Подстолье хромированное золотого цвета.
Диаметр основания: 45 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-80, 80х80. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание+верхняя площадка: 1 шт./кор. 48х48х8 (0,018); труба: 10 шт./кор. 24х32х73 (0,05)
Вес брутто: 12,1 кг
Объем: 0,018 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина450 мм
- Ширина450 мм
- Высота720 мм
- Вес12 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
- Материал подстольясталь
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет