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Настоящее фото товара Подстолье 1028, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье 1028
61 оценка
7 8905
8 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Подстолье 1028 - фото 1Подстолье 1028 - фото 2
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подстолье 1028 производства ChiedoCover
Распродажа

Подстолье 1028

Артикул: CH-005-976
61 оценка
Основные характеристики
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота720 мм
  • Вес12 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье хромированное золотого цвета.
Диаметр основания: 45 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-80, 80х80. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание+верхняя площадка: 1 шт./кор. 48х48х8 (0,018); труба: 10 шт./кор. 24х32х73 (0,05)

Вес брутто: 12,1 кг
Объем: 0,018 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота720 мм
  • Вес12 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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