Характеристики товара
Основные характеристики
- Диаметр600 мм
- Толщина37 мм
- Материал столешницыHPL
Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 40 мм, круглая
Столешница HPL, 60 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 60 мм, круглая
Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 25 мм, круглая
Комплект мебели для кафе Наполеон
Столешница HPL, круглая, 25 мм
Столешница HPL, круглая, 40 мм
Столешница HPL, квадратная, 25 мм
Подстолье чугунное Марко КР
Подстолье металлическое 1238
Столешница HPL, круглая, 40 мм
Столешница HPL, квадратная, 25 мм
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BTH-6000
Стойка для обогревателей WWT ELCON
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-1500
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-2000
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-3000
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