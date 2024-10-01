Характеристики товара
Описание
Чугунное подстолье 3070W белого цвета, причем порошковая покраска заводская!
Также есть подстолье из той же коллекиции Impero, только в черном цвете - подстолье 3070 (нажать)
Будьте внимательны, в Интернет встречаются аналоги, которые только на картинках кажутся похожими моделями. Специально сняли ролик (всего 60 сек.), чтобы Вы наглядно увидели разницу в качестве: отличия от аналогов (нажать)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес16,4 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD900, 800*800 мм
- Материал подстольячугун
- Цветбелый