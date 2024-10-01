Товар в корзине. Перейти
Подстолье 3070W - фото 1

Подстолье 3070W

Артикул: CH-066-141
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье чугунное 1237
Фотография товара Подстолье чугунное 1237 от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье металлическое 1006EM
Фотография товара Подстолье металлическое 1006EM от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Чугунное подстолье 3070W белого цвета, причем порошковая покраска заводская!

Также есть подстолье из той же коллекиции Impero, только в черном цвете - подстолье 3070 (нажать)

Будьте внимательны, в Интернет встречаются аналоги, которые только на картинках кажутся похожими моделями. Специально сняли ролик (всего 60 сек.), чтобы Вы наглядно увидели разницу в качестве: отличия от аналогов (нажать)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес16,4 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD900, 800*800 мм
  • Материал подстольячугун
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 3012, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Подстолье чугунное 3012

98
Фотография товара Подстолье металлическое 1088EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1088EM, произведённого компанией ChiedoCover
24 190
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1088EM

98
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье металлическое 1053EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1053EM, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1053EM

84
Фотография товара Подстолье ER 3116 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ER 3116, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Подстолье ER 3116

52
Настоящее фото товара Подстолье ER 3071, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Подстолье ER 3071

76
Фотография товара Подстолье ER 3072 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ER 3072, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Подстолье ER 3072

95
Фотография товара Подстолье ER 3100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ER 3100, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Подстолье ER 3100

92
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 4014, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Подстолье чугунное 4014

71
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1020, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Подстолье чугунное 1020

60
Распродажа
Фотография товара Подстолье Понтэ КР, круглой формы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Понтэ КР, круглой формы, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59052
7 390 ₽

Подстолье Понтэ КР, круглой формы

15

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Столешница массив дуба, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Столешница массив дуба, 40 мм

37
Фотография товара Столешница МДФ, 1100x700x19, овал от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница МДФ, 1100x700x19, овал, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Столешница МДФ, 1100x700x19, овал

40
New
Фотография товара Слэб Felix от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Felix, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990

Слэб Felix

11
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Somero, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Столешница Oxalit Somero

42
Фотография товара Столешница Камо 1, HPL, прямоугольная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Камо 1, HPL, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Столешница Камо 1, HPL, прямоугольная

39
Фотография товара Столешница Корунд Мрамор Валенсия от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Корунд Мрамор Валенсия, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Столешница Корунд Мрамор Валенсия

45
New
Фотография товара Слэб Bremen от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Bremen, произведённого компанией ChiedoCover
от71 590

Слэб Bremen

8
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800

35
Фотография товара Столешница Корунд Сосна Лоредо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Корунд Сосна Лоредо, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Столешница Корунд Сосна Лоредо

49
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1600x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1600x800

43

Другие товары из раздела чугунные подстолья

Фотография товара Подстолье чугунное 1226 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1226, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Подстолье чугунное 1226

73
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье чугунное 1217 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1217, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Подстолье чугунное 1217

91
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 2014, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Подстолье чугунное 2014

95
Фотография товара Подстолье ER 3072 LIGHT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ER 3072 LIGHT, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Подстолье ER 3072 LIGHT

55
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье ER 3070, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Подстолье ER 3070

81
Фотография товара Подстолье ER 3063H от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ER 3063H, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Подстолье ER 3063H

73
Фотография товара Подстолье ER 3145 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ER 3145, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Подстолье ER 3145

76
Настоящее фото товара Подстолье квадро 4160, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена

Подстолье квадро 4160

69
Фотография товара Подстолье металлическое 1040EM, бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1040EM, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
20 690
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1040EM, бронза

50
Настоящее фото товара Подстолье ER 3023, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Подстолье ER 3023

67

Товар в корзине

Подстолье 3070W
Подстолье 3070W
от 6 490
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Столешница массив дуба, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Столешница массив дуба, 40 мм

37
Фотография товара Столешница МДФ, 1100x700x19, овал от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница МДФ, 1100x700x19, овал, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Столешница МДФ, 1100x700x19, овал

40
New
Фотография товара Слэб Felix от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Felix, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990

Слэб Felix

11
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Somero, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Столешница Oxalit Somero

42