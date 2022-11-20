Характеристики товара
Описание
Максимальный размер столешницы: D700, 700*700
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Вес23 кг
- Материалчугун
- Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
- Размер основания4300 мм
- Цветчерный
Максимальный размер столешницы: D700, 700*700
Подстолье барное хромированное 1204
Стул Eames DAW красный
Комплект мебели Кьявари
Подвесной светильник Tuba by Romatti
Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ)
Стул пластиковый Moon, белый, красный
Стул Reus золотой / черный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий