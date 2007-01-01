Распродажа
от8 290₽18
9 990 ₽Оптовая цена
Столешница Верзалит квадратная 800*800, венге
В наличии 50 шт.
17 090₽
Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1600х800
6 390₽
Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д700
5 490₽
Столешница Фибер, 34 мм, Д700
от17 590₽
Оптовая цена
Столешница компактная Хелсинки коричневая 120*80
В наличии 17 шт.
11 890₽
Столешница Верзалит прямоугольная 1200х800, крем-полоски
8 490₽
Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, Д800
7 790₽
Столешница Корд HPL, 25 мм, 1100х700
6 990₽
Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, Д600
от6 690₽
Оптовая цена
Столешница Верзалит круглая Д800, орех
В наличии 5 шт.