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Настоящее фото товара Подстолье ЕР 3100Н, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье ЕР 3100Н
86 оценок
16 290
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Подстолье ЕР 3100Н - фото 1

Подстолье ЕР 3100Н

Артикул: CH-050-019
86 оценок
Основные характеристики
  • Высота1100 мм
  • Вес23 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Материалчугун
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Вес23 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Материалчугун
  • Размер основания4300 мм
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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