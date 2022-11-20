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Подстолье ER 3100H - фото 1

Подстолье ER 3100H

Артикул: CH-050-019
16 оценок
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Характеристики товара

Описание

Максимальный размер столешницы: D700, 700*700

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Вес23 кг
  • Материалчугун
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Размер основания4300 мм
  • Цветчерный

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