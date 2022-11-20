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              Фотография Подстолье чугунное 1224 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
              -8%

              Подстолье чугунное 1224

              4.4
              Оптовая цена
              6 390 ₽6 890 ₽
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              Подстолье чугунное 1224
              Подстолье чугунное 1224
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              Основные характеристики

              • Высота730 мм
              • Длина430 мм
              • Ширина430 мм
              • Вес18 кг
              • Материал подстольячугун

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