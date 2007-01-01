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Настоящее фото товара Подстолье ЕР 4071, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье ЕР 4071
91 оценка
11 690
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Подстолье ЕР 4071 - фото 1
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подстолье ЕР 4071 производства ChiedoCover

Подстолье ЕР 4071

Артикул: CH-050-037
91 оценка
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Вес23 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы1300*1300, D1500 мм
  • Материалчугун
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Огромное подстолье 4071, самое мощное среди всех.

Если у вас столешница диаметром 140 и даже больше, то стоит выбрать именно такой вариант. Тяжелое, надежное, устойчивое. Покраска порошковая, практически на всю жизнь.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес23 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы1300*1300, D1500 мм
  • Материалчугун
  • Размер основания1000 мм
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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