Характеристики товара
Описание
Огромное подстолье 4071, самое мощное среди всех.
Если у вас столешница диаметром 140 и даже больше, то стоит выбрать именно такой вариант. Тяжелое, надежное, устойчивое. Покраска порошковая, практически на всю жизнь.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес23 кг
- Рекомендуемый размер столешницы1300*1300, D1500 мм
- Материалчугун
- Размер основания1000 мм
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет