Характеристики товара
Описание
Огромное подстолье 4071, самое мощное среди всех. Если у вас столешница диаметром от 120 до 180 см, то это подстолье именно для нее. Тяжелое, надежное, устойчивое. Покраска поверхностей порошковая, практически на всю жизнь.
Максимальный размер столешницы: D180, 170*170 см
Размер основания: D100 см.
Регулировка ножек: есть
Объем упаковки: 0,06 куб.м.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес23 кг
- Материалчугун
- Рекомендуемый размер столешницы170*170, D180 мм
- Размер основания1000 мм
- Цветчерный