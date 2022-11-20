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Подстолье ER 4071 - фото 1

Подстолье ER 4071

Артикул: CH-050-037
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Огромное подстолье 4071, самое мощное среди всех. Если у вас столешница диаметром от 120 до 180 см, то это подстолье именно для нее. Тяжелое, надежное, устойчивое. Покраска поверхностей порошковая, практически на всю жизнь.

Максимальный размер столешницы: D180, 170*170 см

Размер основания: D100 см.
Регулировка ножек: есть
Объем упаковки: 0,06 куб.м.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес23 кг
  • Материалчугун
  • Рекомендуемый размер столешницы170*170, D180 мм
  • Размер основания1000 мм
  • Цветчерный

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