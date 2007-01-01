Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1037EM, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье чугунное 1037EM
64 оценки
8 29019
10 190 ₽
Подстолье чугунное 1037EM - фото 1Подстолье чугунное 1037EM - фото 2Подстолье чугунное 1037EM - фото 3Процесс сборки подстолья Марко производства ChiedoCover - видео 4
Распродажа

Подстолье чугунное 1037EM

Артикул: CH-001-265
64 оценки
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Вес14 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
  • Материалчугун
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Надежное чугунное подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для прямоугольного стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес14 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
  • Материалчугун
  • Материал подстольячугун
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Вес упаковки15.40 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Подстолье чугунное 1037EM
Подстолье чугунное 1037EM
8 290
10 190 ₽
