Характеристики товара
Описание
Самое недорогое подстолье из серии Бистро, арт. 4066. Имеет большой размер основания, поэтому очень устойчиво. Круглая стойка максимальна проста в уборке, да и самая видимая часть у подстолья - это не стойка, а основание. Благодаря такому решению получилось существенно снизить цену этого подстолья.
Также в линейке есть и барный вариант этого подстолье высотой 110 см. - подстолье 4066Н
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес12.3 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
- Материалчугун
- Размер основания570 мм
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет