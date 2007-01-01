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Настоящее фото товара Подстолье ЕР 4066, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье ЕР 4066
81 оценка
5 890
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Подстолье ЕР 4066

Артикул: CH-050-026
81 оценка
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Вес12.3 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
  • Материалчугун
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Самое недорогое подстолье из серии Бистро, арт. 4066. Имеет большой размер основания, поэтому очень устойчиво. Круглая стойка максимальна проста в уборке, да и самая видимая часть у подстолья - это не стойка, а основание. Благодаря такому решению получилось существенно снизить цену этого подстолья.

Также в линейке есть и барный вариант этого подстолье высотой 110 см. - подстолье 4066Н

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес12.3 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
  • Материалчугун
  • Размер основания570 мм
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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