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Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная - фото 1Видеообзор столешницы и подстолья ChiedoCover - видео 2

Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная

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Характеристики товара

Описание

Основа: МДФ

Покрытие: шпон дуба 0,6 мм

Кромка: шпон дуба 1 мм

Износостойкость, долговечность.

Столешницы шпонированные. Одно из предложений нашей компании — это столешницы шпонированные. Оснащение ресторана, бара или кафе данным видом продукции станет не только шагом в сторону повышения привлекательности дизайна интерьера, поскольку изделия выполнены в лаконичном стиле, способном подчеркнуть эстетику пространства. Кроме того, оснащение ресторана данным видом столешниц является еще и важным функциональным решением, так как изделия благодаря своей прочности и надежности способны выдержать высокие эксплуатационные нагрузки, сохранив свой внешний вид привлекательным на все время использования. Стоит подчеркнуть еще один момент: данные столешницы действительно способны украсить столы для баров. За счет разнообразия выбора декоративной отделки (вишня, венге, орех) и вариативности размеров можно подобрать изделие, подходящее для различных типов подстольев. Ведь гармония в сочетании вариантов декорирования ресторана достигается путем комбинации дополняющих друг друга элементов, и мы это полностью учитываем.

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Основные характеристики

  • Ширина600/700/800/900 мм
  • Длина600/700/800/900/1100/1200/1400/1600/1800 мм
  • Толщина25 мм
  • Материал столешницыМДФ, шпон
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Толщина столешницымм Вескг Оптовая цена₽ стандартные цветаОптовая цена ₽ цвет прованс, античный дуб, выбеленый дуб
600 600 257,560906990
700 700 25 10,2 79908990
800 800 25 13,3 959010790
900 900 25 16,8 1229013690
1100 700 25 16 1189013190
1200 800 25
 20 1439015890
1400 800 25
 23,3 1709018790
1600 800 25
 26,6 1929021190

Варианты столешницы

Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете Выбеленный дубВыбеленный дуб
Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете ПровансПрованс
Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете Античный дубАнтичный дуб
Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете Натуральный дубНатуральный дуб
Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете КоньякКоньяк
Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете ОрехОрех
Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете Спелая вишняСпелая вишня
Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете Старый орехСтарый орех
Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете ВишняВишня
Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете ПолисандрПолисандр
Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете Темный орехТемный орех
Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете Темный венгеТемный венге
Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная - столешница в цвете ВенгеВенге

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