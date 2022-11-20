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          Фотография Подстолье чугунное 1037 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          В наличии

          Подстолье чугунное 1037

          4.7
          Оптовая цена
          5 190 ₽
          В наличии 12 шт
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          Подстолье чугунное 1037
          Подстолье чугунное 1037
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          Основные характеристики

          • Высота720 мм
          • Длина420 мм
          • Ширина420 мм
          • Вес14 кг
          • Материал подстольячугун

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