Столешница Werzalit прямоугольная 1100х700, белый
Столешница Werzalit прямоугольная 1100х700, белый
7 оценок
10 490
Столешница Werzalit прямоугольная 1100х700, белый - фото 1Столешница Werzalit прямоугольная 1100х700, белый - фото 2

Столешница Werzalit прямоугольная 1100х700, белый

Артикул: CH-080-462
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина1100 мм
  • Ширина700 мм
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Werzalit это высокотехнологичный продукт который все больше набирает популярность. Это материал, который производится из прессованной муки дерева, сюда входят только дорогие породы. Специальная пленка защищает материал от разбухания в случае попадания на него влаги.

Werzalit представляет собой монолитный, крайне плотный продукт, не поддающийся воздействию влаги и колебаниям температур от -50°С до +90°С.

Вот основные его преимущества:

  • Werzalit прессуется в виде готовых к использованию изделий
  • Устойчив к внешним воздействиям: ударам, царапинам, истиранию, выцветанию
  • Влагоустойчив
  • Не оставляет пятен и легко чистится
  • Имеет долгий срок службы
  • Благодаря технологиям используемым в производстве не портится и не плесневеет
  • Благодаря легкости в уходе и использовании экономит ваши силы и время

Основа столешницы толщиной 18 мм, толщина фальш-борта 25 мм.

Важно понимать, что при использовании тяжелого подстолья, например, из чугуна, переносить готовые столы, поднимая за столешницу категорически не рекомендуется, т.к. подстолье тяжелое-оно вырвет крепления из столешницы. Передвигать стол можно исключительно двигая само подстолье.

Крепления приобретаются отдельно и не должны уходить в глубь столешницы более, чем на 10 мм во избежание сквозного отверстия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина700 мм
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Столешница Werzalit прямоугольная 1100х700, белый
Столешница Werzalit прямоугольная 1100х700, белый
от 10 490
В корзине

