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Настоящее фото товара Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, 1400х800
6 оценок
19 690
Товар в корзине. Перейти
Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, 1400х800 - фото 1Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, 1400х800 - фото 2

Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, 1400х800

Артикул: CH-087-912
6 оценок
Основные характеристики
  • Толщина18 мм
  • Материалфанера, бук, шпон
  • Цветсветлое дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Толщина18 мм
  • Материалфанера, бук, шпон
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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