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Настоящее фото товара Подстолье Фэлл, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Фэлл, лофт
36 оценок
10 190
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Подстолье Фэлл, лофт - фото 1Подстолье Фэлл, лофт - фото 2Подстолье Фэлл, лофт - фото 3Подстолье Фэлл, лофт - фото 4Подстолье Фэлл, лофт - фото 5Подстолье Фэлл, лофт - фото 6
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Подстолье Фэлл, лофт

Артикул: CH-050-741
36 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1600 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота700 мм
  • Профиль каркаса60х30 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Надежное металлическое подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота700 мм
  • Профиль каркаса60х30 мм
  • Вес14,43 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Глубина упаковки1620 мм
  • Объём упаковки0.67 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Подстолье Фэлл, лофт - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Подстолье Фэлл, лофт - каркас в цвете ШампаньШампань
Подстолье Фэлл, лофт - каркас в цвете БронзаБронза
Подстолье Фэлл, лофт - каркас в цвете ТитанТитан
Подстолье Фэлл, лофт - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Подстолье Фэлл, лофт - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Подстолье Фэлл, лофт - каркас в цвете СереброСеребро
Подстолье Фэлл, лофт - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Подстолье Фэлл, лофт - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Подстолье Фэлл, лофт - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Подстолье Фэлл, лофт - каркас в цвете ПиранПиран
Подстолье Фэлл, лофт - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Подстолье Фэлл, лофт - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Подстолье Фэлл, лофт - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Подстолье Фэлл, лофт - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Подстолье Фэлл, лофт - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Подстолье Фэлл, лофт - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

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Подстолье Фэлл, лофт
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